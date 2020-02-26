Межбанковские платежи через СЭП будут доступны 23 часа в сутки с 1 апреля, – НБУ

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

"Такая новация даст возможность проводить чувствительные к времени платежи, а также способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов", – сказано в сообщении.

В частности регулятор определил такие особенности расширенного регламента работы СЭП:

участники СЭП смогут осуществлять межбанковский перевод средств через эту платежную систему с 01:00 до 24:00;

в работе системы будет технологический перерыв в течение одного часа во время перехода на новый банковский день (с 00:00 до 01:00);

участники СЭП самостоятельно принимают решения относительно регламента своего взаимодействия с платежной системой в круглосуточном режиме;

регламент работы СЭП в период завершения отчетного года будет определен отдельным решением правления Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией. Банки самостоятельно будут принимать решение о времени начала и завершения работы в СЭП на основании собственных потребностей и потребностей своих клиентов.

В то же время работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы.