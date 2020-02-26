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26.02.20 18:02

Межбанковские платежи через СЭП будут доступны 23 часа в сутки с 1 апреля, – НБУ

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) переходит на расширенный регламент работы с 1 апреля 2020 года. Это предполагает доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней на неделю (23/7).

Межбанковские платежи через СЭП будут доступны 23 часа в сутки с 1 апреля, – НБУ

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

"Такая новация даст возможность проводить чувствительные к времени платежи, а также способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов", – сказано в сообщении.

В частности регулятор определил такие особенности расширенного регламента работы СЭП:

В НБУ отмечают, что выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией. Банки самостоятельно будут принимать решение о времени начала и завершения работы в СЭП на основании собственных потребностей и потребностей своих клиентов.

В то же время работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы. 

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