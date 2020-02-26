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26.02.20 17:42

Кабмин отменил запрет на привлечение частных предприятий к космическим проектам

Кабинет министров по итогам заседания в среду, 26 февраля, снял запрет на привлечение частных предприятий к проектам космической деятельности.

Кабмин отменил запрет на привлечение частных предприятий к космическим проектам

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В частности, предполагается, что отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности, могут получить разрешение на осуществление таких видов космической деятельности:

Принятый на заседании правительства порядок, кроме выдачи разрешений, также регулирует процедуру отказа в выдаче и аннулирования разрешений на осуществление отдельных видов космической деятельности.

Кроме этого, частные предприятия, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности. Такая декларация является инструментом вхождения на рынок космических технологий для субъектов космической деятельности частной формы собственности.

"Снятие запрета на осуществление космической деятельности частными предприятиями увеличит количество рабочих мест и будет способствовать развитию высокотехнологичной промышленности", - подчеркнула заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.

По ее словам, принятое решение также поможет увеличить объем инвестиций в отрасль уже в первом квартале 2020 года.

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