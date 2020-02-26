Глава Фонда госимущества поручил завершить подготовку ОГХК к продаже

Об этом глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил во время представления нового и.о. главы правления ОГХК Михаила Макарова и его советников, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ФГИ.

"Новой команде предстоит провести аудит компании и вместе с советником по приватизации BDO & KPMG Baker McKenzie подготовить полное раскрытие информации о компании. Вопросам чрезвычайной важности является восстановление доверия к учреждению. Доверия не к словам, а к реальным действиям нового менеджмента, позволит государству получить справедливую цену за компанию и привлечь компетентных инвесторов", – заявил Сенниченко.

По словам главы ФГИ, логическим завершением процесса должна стать приватизация ОГХК по рыночным правилам и по справедливой цене.

При этом в пресс-службе Фонда не приводят биографии Михаила Макарова, ограничившись утверждением, что он – опытный управленец, имеет глубокое понимание финансовых процессов на предприятиях частного сектора и 26 лет опыта на руководящих должностях.

В то же время советником и.о. главы ОГХК назначена Татьяна Гогенко, которая имеет 23 года опыта на руководящих должностях в одной из крупнейших мировых производственно-трейдинговых компаний Glencore International AG (Швейцария).

Еще одним советником руководителя ОГХА назначен гражданин Великобритании Питер Дэвис. Как утверждают в ФГИ, он имеет 29 лет опыта работы в крупных международных корпорациях.

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Как сообщалось, на минувшей неделе исчезнувшее в начале февраля распоряжение Кабмина о согласовании назначения Михаила Макарова исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) вновь появилось на правительственном портале. Причины в правительстве не пояснили.

Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины рассчитывает в первой половине 2020 года продать ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ГП "Завод "Электротяжмаш".

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа, ранее находившихся в аренде структур Дмитрия Фирташа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года – из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" – 1,94 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.