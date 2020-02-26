Минэкономики начало расследование против импорта полиэтилена в Украину

Об этом сообщается в объявлении МКМТ в газете "Урядовый курьер" от 25 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, расследование касается импорта полиэтилена с удельной плотностью 0,94 или более и не смешанного с другими веществами поливинилхлорида, а также их экспорта.

Проведение спецрасследования поручено Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Минэкономики в течение 20 дней от даты публикации проводит регистрацию заинтересованных сторон.

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Спецрасследование возбуждено в связи с подачей заявления ООО "Карпатнафтохим" (Калуш) о росте импорта в Украину полимерных материалов.

Согласно данным Госстата, импорт полимерных материалов в 2019 году составил $2,64 млрд, что на 2,3% ниже показателя за 2018 год, тогда как экспорт составил $635,14 млн, что на 4,1% превышает показатель позапрошлого года.