В Украине обнаружили схему продажи угнанных в ЕС элитных автомобилей

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, передает БизнесЦензор.

По версии следствия, участники преступной организации оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на автомобили элит-класса. Среди таких лиц были представители частных украинских и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза (Республика Польша, Королевство Нидерландов, Чешская Республика и другие).

"Указанные лица, вероятно, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, перевозили эти автомобили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали свидетельства и государственные номерные знаки. В дальнейшем указанные автомобили реализовывали", - сказано в сообщении.

По данным следствия, начиная с 2017 года указанные лица обманули десятки иностранных организаций. Не получая выплат по лизингу, данные организации сообщили об этом правоохранительным органам, после чего автомобили были объявлены в международный розыск.

По данным следствия, в целом в схеме насчитывается 56 эпизодов, в результате чего нанесен ущерб на более 4 млн евро.

В рамках расследования указанного уголовного производства проведено более 80 санкционированных обысков в Киеве, Львове, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ривненской и Херсонской областях. Во время обысков правоохранители изъяли документацию, банковские карты, 10 автомобилей элит-класса, большое количество государственных номерных знаков, наличных, оружия, патронов и наркотики. Кроме того, изъято по несколько загранпаспортов и водительские удостоверения другого государства, очевидно с поддельными персональными данными.

Сейчас проверяется причастность к противоправной деятельности разоблаченного группировки сотрудников правоохранительных органов, которые могли быть их сообщниками. Продолжаются дальнейшие следственные действия.