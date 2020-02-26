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26.02.20 20:59

Кабмин ввел социальные стипендии для студентов на линии соприкосновения

Правительство на заседании 26 февраля 2020 года приняло решение о введении выплаты социальных стипендий студентам учреждений профессионального образования и студентам из числа детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Кабмин ввел социальные стипендии для студентов на линии соприкосновения

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор.

По словам Соколовской, постановление Кабинета министров Украины также регулирует вопрос о:

"Принятие акта позволит привести в соответствие с нормами действующего законодательства порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий, а также усовершенствовать порядок выплаты социальных стипендий ", – пояснила министр.

Социальная стипендия выплачивается:

Размер социальной стипендии составляет:

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