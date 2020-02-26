Кабмин ввел социальные стипендии для студентов на линии соприкосновения

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор.
По словам Соколовской, постановление Кабинета министров Украины также регулирует вопрос о:
- продолжении выплаты уже назначенной социальной стипендии детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли;
- порядке выплаты социальной стипендии студентам первого курса и студентам, имеющим академическую задолженность.
"Принятие акта позволит привести в соответствие с нормами действующего законодательства порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий, а также усовершенствовать порядок выплаты социальных стипендий ", – пояснила министр.
Социальная стипендия выплачивается:
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
- лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
- шахтерам и их детям;
- участникам Революции Достоинства, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям;
- детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью I-III группы;
- детям, зарегистрированным как внутренне перемещенные лица;
- лицам, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады Украины для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей;
- лицам, получающим помощь в соответствии с законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".
Размер социальной стипендии составляет:
- для студентов учреждений профессионального предвысшего образования - 890 грн;
- для студентов высших учебных заведений -1 180 грн;
- для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, - 2 360 грн.