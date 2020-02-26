Польша увеличит добычу нефти и газа в Норвегии

Об этом сообщила польская нефтяная и газовая компания (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, - PGNiG), передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

PGNiG Upstream Norway, дочерняя компания PGNiG, владеет 35-процентной долей в месторождении Скогул. Владельцем и оператором остальных акций является компания Aker BP, у которой PGNiG приобрела акции в 2017 году. Месторождение было открыто в 2010 году. Запасы углеводородов Скогул, принадлежащие PGNiG Upstream Norway, составляют приблизительно 3,3 млн баррелей.

PGNiG Upstream Norway в настоящее время владеет долями в 29 лицензиях на разведку и добычу на норвежском континентальном шельфе.

Ранее сообщалось, что Польская PGNiG намерена приступить к разработке углеводородов во Львовской области в третьем квартале 2020 года.