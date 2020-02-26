Гончарук анонсировал ликвидацию Строительной инспекции

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас эта идея активно очень обсуждается, потому что ГАСИ, к сожалению, и вообще строительная сфера – одна из наиболее коррумпированных… Это тот случай, когда, возможно, иногда действительно проще уволить всех и перенабрать новых честных людей", – сказал Гончарук.

Премьер уточнил, что на сегодняшнем заседании правительства этот вопрос не обсуждался, но готовится к рассмотрению в ближайшее время.

"Это связано с определенными организационными сложностями. Поэтому я скажу так: мы на финальном этапе принятия этого решения. Вероятно, что это так и будет. Сегодня на правительства мы это не обсуждали, потому что дискуссия еще продолжается, еще пакет документов для этого готовится", – заявил Гончарук.

Глава правительства добавил, что обсуждается несколько технических вариантов такого решения и он будет готов уточнить подробности после его принятия.

"Много организационных вопросов и мы не хотим принимать легковесные решения для того, чтобы не создавать дискомфорт на рынке", – добавил премьер.

Напомним, Кабмин в декабре 2019 года назначил первым заместителем и и.о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции юриста Елену Костенко, которая до этого занимала должность начальника Управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины.