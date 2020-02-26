Запрет на импорт украинской курятины ввели больше 10 стран

Об этом говорится в сообщении агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" в Facebook, передает БизнесЦензор.

В сообщении отмечается, что Европейский союз частично снял запрет на ввоз мяса птицы по всей территории Украины. В связи с этим Украина ждет официального уведомления со стороны ЕС, которое должно возобновить экспорт украинской продукции в ЕС.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Китай введет запрет на импорт мяса птицы и продукции птицеводства из Украины.

24 февраля правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины, как меру по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа.

Ранее Госпродпотребслужба констатировала, что 7 стран мира приостановили импорт мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

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Напомним 22 января Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) прекратил поставки продукции в страны Европы. По данным холдинга, в 2019 году около 30% всего экспорта группы направлялось в ЕС.

14 февраля ЕС ограничил запрет Винницкой областью, поддержав решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине.