Кабмин назначил главного санитарного врача

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня мы… назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. С сегодняшнего дня персонально этот человек будет в том числе коммуницировать с вами и координировать действия органов государственной власти, всех необходимых служб для того, чтобы максимально качественно организовать работу для предотвращения попадания на территорию Украины этой инфекции и противодействию ее распространения, если она у нас на территории будет зафиксирована", – сообщил Гончарук.

Премьер добавил, что правительство подготовило все необходимые меры для локализации распространения вируса, если такие случаи будут зафиксированы.

В свою очередь Виктор Ляшко пояснил, что введение должности главного санитарно-эпидемиологического врача позволит устанавливать карантин на территории Украины, а также вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия: закрывать школы и детсады, запрещать проведение массовых мероприятий.

Согласно официальной биографии, Ляшко с 2003 по 2010 год работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области, с 2010 по 2013 годы работал главнымо специалистом Минздрава, директором департамента Госсанэпидслужбы.

С марта 2013 года по февраль 2014 года возглавлял государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины".

С 2014 года работал в общественных грантовых организациях, с февраля 2018 года по июль 2019 года работал в должности первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

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Как сообщалось, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров Украины с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

До этого за восстановление работы Санитарно-эпидемиологической службы выступал народный депутат, член партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

Напомним, в мае 2017 года Кабинет министров решил повторно ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу и передать ее функции Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечалось в решении, дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку выполнение ее функций обеспечивает Министерство здравоохранения.

Этом решению предшествовало задержание главного санитарного врача Украины Святослава Протаса и ряда главных санитарных врачей областей по подозрении в организации схемы по хищению крупной суммы бюджетных средств.

Глава МВД Арсен Аваков тогда отмечал, что правоохранители задокументировали 11 фактов вымогательства и получения Протасом от подчиненных взяток.