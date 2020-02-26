Минэкоэнерго недовольно зарплатой гендиректора "Укргидроэнерго" (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго сообщает БизнесЦензор.

"Минэкоэнерго стало известно, что руководителю ЧАО "Укргидроэнерго" решением наблюдательного совета в декабре 2019 года было начислено и выплачено более 3 млн грн премии", – сказано в сообщении.

По данным министерства, за год сумма полученного вознаграждения чиновника составила более 10 млн грн – почти $430 тыс. без учета заработной платы. При этом заработная плата гендиректора "Укргидроэнерго" с июля 2019 года выросла более чем в три раза, таким образом, общий доход чиновники за год составил $647,8 тыс.

"Сейчас заработная плата руководителя ЧАО "Укргидроэнерго" составляет 781,96 тыс. грн в месяц. Стоит напомнить, что по информации из открытых источников, зарплата президента США Дональда Трампа составляет $400 тыс. в год", – подчеркивают в министерстве.

Минэкоэнерго заявляет, что считает "недопустимым начисление и выплату заоблачных и безосновательных денежных вознаграждений в то время, когда прожиточный минимум в стране по состоянию на 1 января 2020 составляет 2027 грн".

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В свою очередь в пресс-службе "Укргидроэнерго" назвали такое заявление министерства манипулятивным.

"Цифры, указанные в заявлении, безосновательно и существенно искажены", – заявляют в компании.

"Укргидроэнерго" напоминает, что размер вознаграждения гендиректора компании осуществляется в пределах определенных постановлением Кабмина, а фактический размер вознаграждения определялся и был согласован Минэнергоугля (ныне – Минекоенерго).

С 1 июля 2019 года размер вознаграждения определяется в соответствии с утвержденным набсоветом компании положением.

"Критерии и показатели к определению вознаграждений руководителей государственных компаний были утверждены Кабмином еще в 1999 году. Сама же методология определения размера и начисления была разработана и утверждена акционером – государством, в лице профильного министерства! И она является действующей", – подчеркивают в компании.

Кроме того, пересмотр размера должностного оклада гендиректора зависит от роста тарифной ставки рабочего основного производства в "Укргидроэнерго" или существенного улучшения основных показателей деятельности компании.

"Общество самостоятельно не просматривает и не устанавливает должностной оклад и размер вознаграждения генеральному директору компании. Я также считаю, что утверждена методология не соответствует реалиям. Утвердите новую методологию, и она будет внедрена, соответственно, мы уменьшим заработные платы руководства", – отмечает генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.