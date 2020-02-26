РГК приступила к транспортировке газоводородной смеси на пяти экспериментальных газопроводах

Об этом со ссылкой на пресс-службу РГК сообщает БизнесЦензор.

"Цель проекта – модернизация газовых сетей с учетом современных объемов потребления и новых экологичных видов энергии", - сообщает компания.

РГК приступила к первому в Украине проекту, который позволит использовать газотранспортную инфраструктуру для транспортировки чистых видов энергии. К ним относится "зеленый" водород, который производят с помощью электроэнергии из возобновляемых источников энергии (солнечные и ветряные ЭС) – в Европе эта технология известна как Power-to-Gas.

"Сейчас энергетика на пороге революции, когда чистые виды энергии вытесняют углеродные энергоносители. Это следует учесть при модернизации нашей газовой инфраструктуры - она должна быть готова к транспортировке новых, чистых видов энергии, среди которых и "зеленый" водород. Поэтому в этом году мы начали проект по тестовой транспортировке водорода", - сказал директор РГК Олег Никоноров на Украинском энергетическом форуме в Киеве.

В проекте задействованы пять экспериментальных полигонов в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. На них специалисты РГК совместно с учеными Национальной академии наук Украины и Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа протестируют влияние водорода на все элементы газовой инфраструктуры. Для этого будут использованы смеси природного газа с водородом в концентрациях от 2% до 100%.

Таким образом Украина выйдет на уровень ведущих европейских проектов формата Power-to-Gas, которые уж действуют в Великобритании, Германии и Нидерландах. Сейчас в Европе изучают особенности транспортировки смеси природного газа и водорода в концентрации до 20%.

В рамках European Green Deal в странах Евросоюза стартовали уже более десятка проектов Power-to-Gas, когда "зеленый" водород транспортируют в действующих газопроводах в смеси с природным газом.

Использование "зеленого" водорода в масштабах газотранспортной системы Украины позволит решить проблему аккумуляции энергии в пиковые периоды ее производства и снять ограничения на развитие таких видов возобновляемой энергетики, как солнечная и ветряная.

В настоящее время избыточные мощности газовой системы Украины достигли 75%. Пилотные проекты РГК по модернизации газораспределительных сетей показали, что срок их окупаемости достигает 10 лет, для чего необходимы инструменты долгосрочного финансирования и соответствующее изменение регуляторной политики.