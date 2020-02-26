Украина начала антидемпинговое расследование против дверной фурнитуры из Турции

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Решение комиссии от 21 февраля 2020 года о возбуждении расследования вступает в силу с момента его публикации, указано в уведомлении в газете "Урядовый курьер" от 25 февраля 2020 года, которую агентство получило в среду.

Согласно сообщению, соответствующую жалобу МКМТ получила от ООО "Аксор Индастри".

Как утверждает заявитель, в течение периода наблюдений вплоть до первого полугодия 2019 года доля импорта фурнитуры из Турции возросла на 7%, в отношении потребления – на 1,1%. Кроме того, цены на турецкую продукцию были значительно ниже себестоимости, а также ниже цен на внутреннем рынке Турции.

Рассмотрев жалобу, МКМТ пришла к выводу, что импорт в Украину оконно-дверной фурнитуры мог осуществляться по демпинговым ценам, при этом уровень демпинговой маржи нельзя считать минимальным, а объемы импорта – незначительными. При этом объемы импорта турецкой продукции могли нанести ущерб национальному товаропроизводителю.

Расследование касается поворотно-откидных устройств (механизмов) для оконных и балконных дверных блоков по коду УКТВЭД 8302 41 50 10 происхождением из Турции.

Проведение антидемпингового расследования поручено Минэкономики. Регистрация заинтересованных сторон осуществляется в 30-дневный срок.

По данным Госстата, в 2019 году импорт фурнитуры по коду 8302 41 из Турции составил 2,2 тыс. тонн на $7,1 млн, тогда как экспорт в эту страну – 35,7 тонн на $49,4 тыс.

В целом Украина в прошлом году импортировала таких товаров на $51,6 млн, экспортировала на $19,5 млн.

Как сообщалось, в декабре-2019 зампредседателя совета корпорации "Алеф" Станислав Виленский сообщил агентству, что завод по производству оконно-дверной фурнитуры "Аксор Индастри" (Axor Industry, Днепр), входящий в корпорацию "Алеф", нуждается в протекционистских мерах со стороны украинских органов власти в связи со значительным давлением со стороны турецких производителей

Он уточнил, что построенный в 2011 году "Аксор Индастри" – единственный в Украине и наиболее современный подобный завод на территории Восточной Европы.

"Аксор Индастри" в 2018 году увеличил выручку на 42,8% – до 554,48 млн грн, чистую прибыль - на 60,1%, до 36,41 млн грн.

Корпорация "Алеф" объединяет 10 разнопрофильных бизнесов, работающих в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и в аграрной сфере. Председатель совета корпорации "Алеф" – Вадим Ермолаев, основатель также таких предприятий, как "Миропласт", "ЮДК", "ABM Technology", "Оскар", "Днепропресс Сталь", "Алеф-Виналь", "Сады Днепра", "Лунапак", "Агроальянс".