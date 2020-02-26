"Укрпошта" возобновила прием посылок в Китай

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

"С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине", - сообщает "Укрпошта".

Компания напоминает, что сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет.

"Импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая", - напоминает "Укрпошта".

При этом из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Как писал БизнесЦензор, "Укрпошта" приостановила прием отправлений в Китай из-за сокращения большинством авиакомпаний рейсов в эту страну.