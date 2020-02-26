Долги населения за газ на Закарпатье превышают 1 миллиард

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Закарпатгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

По данным компании, больше всех за газ задолжали жители городов Ужгород, Мукачево, Виноградов и Виноградовского района. В случае просроченной задолженности более 2-3 месяца потребителей отключают от газоснабжения.

"Общая задолженность потребителей, отключенных от газоснабжения, составляет более 42 млн грн. На сегодня их количество составляет 6190 потребителей", – сообщила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

В компании уточнили, что из-за долгов с начала 2020 года отключены от газоснабжения 352 потребителя, задолженность которых составляет 2,64 млн грн.

"Снижение стоимости газа позволит закарпатцам улучшить состояние расчетов за потребленный газ", – отмечает Томинец.

Так, в феврале стоимость газа для закарпатцев снизилась на 15%. Теперь 1 м куб газа будет стоить 5,005 грн. Речь идет о стоимости самого газа, не считая стоимости его доставки (распределения).