Украина ввела антидемпинговые пошлины на газобетонные блоки из Беларуси

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Окончательные антидемпинговые меры применяются сроком на пять лет путем введения взимания окончательной антидемпинговой пошлины по ставке 34,19%", – говорится в сообщении, опубликованном в газете "Урядовый курьер" 25 февраля 2020 года, которую агентство получило в среду.

Решение касается строительных блоков из ноздреватого конструкционно-теплоизоляционного бетона по коду УКТВЭД 6810 11 происхождением из Беларуси.

Окончательная антидемпинговая пошлина взимается в процентах к таможенной стоимости товара.

Решение комиссии вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.

По данным Госстата, в 2019 году импорт строительных блоков по указанному коду из Беларуси составил 338,4 тыс. тонн на $13,9 млн, тогда как экспорт в эту страну – 858 тонн на $273 тыс.

В целом Украина в прошлом году импортировала таких товаров на $14,6 млн, экспортировала на $2,3 млн.