БизнесЦензор

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26.02.20 10:27

НАБУ сообщило о подозрении бывшим сотрудникам Службы внешней разведки

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении экс-сотрудникам Службы внешней разведки Украины в совершении преступления, в результате которого интересам государства нанесен 2,2 млн грн убытков.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о экс-первом заместителе главы Службы внешней разведки Украины, экс-чиновнике СВРУ и и.о. директора государственного предприятия.

Подозреваемые в период с августа по декабрь 2014 года организовали государственную закупку, в результате которой СВРУ заключила с одним из государственных предприятий договор и по поставке оборудования, которое фактически не могло поставить.

Вопреки нормативным документам за еще не полученное оборудование СВРУ внесла полную оплату. Оборудование по условиям закупки не поставили. Полученные средства руководитель ГП легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности.

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