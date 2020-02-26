Кабмин сократит отчетность обладминистраций на 70%

Об этом Дубилет написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Мы провели анализ того, какие отчеты готовят для Кабмина обладминистрации и КГГА на постоянной основе. Всего оказалось 4185 отчетов. Раз в месяц или в квартал тысячи госслужащих по всей стране готовят эти бесконечные документы", - сообщает Дубилет.

При этом оказалось, что почти 3000 (70%) этих отчетов не нужны. "Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла", - сообщил Дубилет.

"Система отчетности накапливалась в нашей стране с 1992 года. Часто эти отчеты были не системны, когда о том же отчитываются все области, а стихийные. Например, Винницкая ОГА старательно, еще с 1995 года, отчиталась по просроченной дебиторской задолженности по внешнеэкономическим операциями", - сообщил Дубилет.

Также он написал, что около 10% отчетов не нужны были даже официально.

"В свое время их отменяли, но вроде забывали сообщить об этом регионы. Сейчас вместе с министерствами и другими органами власти отменяем всю эту бессмысленную работу. Часть уже отменили, еще часть отменим течение 2-3 недель максимум", - обещает министр.