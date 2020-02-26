Ковальчук подтвердил уход из "Укрэнерго"

Об этом Ковальчук написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Наблюдательный совет "Укрэнерго" в соответствии со своими исключительными полномочиями на прошлой неделе рассмотрел мое обращение и принял решение о прекращении моих обязанностей председателя правления компании", - написал он.

До момента завершения конкурса по отбору главы "Укрэнерго" обязанности главы компании будет исполнять ее первый замглавы Владимир Кудрицкий.

Ковальчук отметил, что на принятие такого решения, в частности, повлияла позиция Министерства энергетики и охраны окружающей среды, которое блокирует работу компании, в частности ее сертификацию как независимого оператора по европейским правилам.

"Лично я не разделяю текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики. Я всегда был и остаюсь сторонником либеральных экономических законов, сильного государства и верховенства права. Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", - отметил он.

Как сообщал БизнесЦензор, Наблюдательный совет ЧАО НЭК "Укрэнерго" 24 февраля освободил исполняющего обязанности главы правления компании Всеволода Ковальчука от занимаемой должности и назначил на его место первого заместителя главы правления – Владимира Кудрицкого.

Кудрицкий был нанят в "Укрэнерго" Ковальчуком в 2016 году на должность руководителя офиса управления проектами.

До этого он занимал должность директора по развитию ПАО "Укртранснафта", был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в международных и украинских компаниях MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

В декабре 2017 год Владимир Кудрицкий был назначен в Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" в качестве представителя правительства.

В мае 2019 года, после конфликта тогдашнего министра энергетики Игоря Насалика с Всеволодом Ковальчуком, Кудрицкий был уволен из Набсовета "Нафтогаза". Вместо него был назначен Константин Марьевич.

Напомним, в январе 2019 года Набсовет "Укрэнерго" объявил о проведении конкурса на замещение должности главы правления компании.

В интервью БизнесЦензор Ковальчук заявил, что однозначно принимает участие в конкурсе.

По информации БЦ, в тройку лидеров конкурса вошли Всеволод Ковальчук, заместитель министра энергетики и охраны окружающей среды Виталий Шубин и заместитель директора ГП "Энергорынок" по экономике и финансам Юрий Бойко.