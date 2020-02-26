"Нафтогаз" обсуждает c иностранными компаниями создание совместного предприятия по управлению буровыми

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы в настоящее время находимся на относительно продвинутой стадии переговоров с двумя крупными западными провайдерами буровых услуг, которые заинтересованы в том, чтобы создать вместе с нами совместное предприятие, которое будет управлять всеми нашими станками", – сказал он в ходе выступления на Украинском энергетическом форуме в Киеве во вторник.

По его словам, заинтересованность украинской компании в создании такого предприятия заключается в первую очередь в повышении эффективности использования бурового парка, а также в расширении количества клиентов.

"Мы заинтересованы тут в двух аспектах. Первый – это эффективность. Крупные игроки, которые имеют больше опыта и компетенции явно добавят качества нашим буровым услугам. Второе – это новые клиенты. Мы надеемся, что те компании, которые пришли на украинский рынок, и будут бурить в Украине, смогут пользоваться этими установками. Так же мы сможем продавать эти услуги в соседние страны, например, Румынию, Польшу, Венгрию", – отметил глава НАК.

Он напомнил, что в настоящее время буровой парк "Укрбургаза" (входит в "Укргазвыдобування") насчитывает большое количество устаревших установок "Уралмаш", которые выводятся из эксплуатации. В свою очередь их заменяют установками Bentec, Honghua и модернизированными станками "Уралмаш".

"Станки точно простаивать не будут, поскольку рынок в принципе есть, как с точки зрения государственных и частных компаний, так и с точки зрения компаний в соседствующих с Украиной странах. Главный вопрос, который меня больше беспокоит, это не станки, не буровые компании, а это разрешение на землю", – сказал он, добавив, что приветствует инициативы парламента относительно отмены норм о согласовании областными советами предоставления специальных разрешений.

"Спрашивают о проблемах с программой "2020", что с ней произошло. Мы к этой дискуссии готовы. Мы показывали много раз, общались как с правительством, так и с представителями парламента, говорили, что именно произошло. На это необходимо смотреть комплексно, анализировать, что происходило с разрешениями на добычу, с разрешениями на землю. Полтавский облсовет. Какая статистика УГВ? 100% отказов. Точно также и с частными инвесторами. Если они захотят бурить, даже по СРП (а это в основном Полтавская и Харьковская области), им необходимы будут разрешения. Без решения этого вопроса и рост добычи, и использования станков будут ограничены", – подытожил он.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.