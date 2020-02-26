Беларусь может получить от РФ более $60 миллионов компенсации за "грязную" нефть

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Там напомнили, что эта сумма рассчитана исходя из цены, по которой Москва рассчиталась с другими странами, - $15 за баррель, а по протоколу Мозырский НПЗ переработал 563 000 тонн "грязной" нефти.

25 февраля зампредседателя "Белнефтехима" Владимир Сизов заявил, что стороны подписали протокол о компенсации издержек Минска из расчета $15 за баррель. В тот же день глава МИД Беларуси Владимир Макей отмечал, что из-за форс-мажора с грязной нефтью и из-за российских ограничений на вывоз нефтепродуктов белорусский экспорт соответствующей продукции в 2019 году снизился на $2 млрд 55 млн.

В апреле 2019 года Беларусь обнаружила в нефтепроводе "Дружба" некондиционную нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Поставки и транзит нефти были приостановлены до тех пор, пока грязную нефть не вытеснили из трубопровода. Из-за этого снизились доходы белорусского оператора нефтепровода, а белорусские НПЗ недополучили нефть. Минск не раз требовал финансовой компенсации издержек.