В Швейцарии обнаружили первый случай заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Пациент участвовал в нескольких мероприятиях близ Милана. Пока нет ясности относительно того, на каком именно мероприятии швейцарец подвергся заражению. Однако все, с кем он контактировал после возвращения в Швейцарию, помещены в двухнедельный карантин, сообщило агентство Reuters.

В Италии образовался самый крупный в настоящее время очаг коронавирусной инфекции в Европе: 280 инфицированных и семь смертных случаев. Распространение коронавируса началось на прошлой неделе во вторник в северных регионах Ломбардия и Венето, оттуда перешло в центральный регион Тоскана, затем на западное побережье, к югу, на Сицилию.

Швейцарские власти заявили, что результаты 70 анализов в кантоне Тичино должны появиться в ближайшие часы. Однако и в кантонах Берн и Базель заразившиеся также уже прошли медицинский осмотр и сдали анализы. Местные власти говорят, что пока нет необходимости в дальнейших мерах, таких как, например, закрытие школ.

Дополнительные меры могут последовать после того, как власти сочтут, что распространение вируса вышло из-под их контроля.

Жертвами нового коронавируса в мире стали более 2600 человек, большинство из них в Китае. Инфекция распространилась на более чем 80 стран, согласно сообщениям агентства Reuters.

Первые два случая инфицирования новым коронавирусом зарегистрированы во вторник, 25 февраля, в Австрии.