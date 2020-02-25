В России загорелся магистральный газопровод "Газпрома". ВИДЕО

Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В ведомстве уточнили, что возгорание газа произошло 25 февраля в 21:15 по местному времени (18:15 по Киевскому времени).

По данным компании "Газпром трансгаз Чайковский", ситуация находится под контролем, угрозы населению нет.

Запрещенные в Украине российские пропагандистские агентства "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб сообщают, что прорыв трубопровода "Ямбург-Елец-2" был зафиксирован в 12 км от поселка Средняя Усьва, расположенного на северо-западе региона.

Как сообщает Интерфакс, аварийный участок газопровода перекрыт.

"Произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2". Взмыл огненный факел, происходит выгорание газа", - сказал источник агентства.

Это первая авария на магистральных объектах "Газпрома" в 2020 году.

"Примечательно, что с момента предыдущей аварии на газопроводе (в июле 2019 года) прошло непривычно долгое для подобной статистики время - почти семь месяцев", - отмечает Интерфакс.

Всего за 2019 год агентство насчитало семь аварий на магистралях российской газовой монополии.