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25.02.20 19:56

Радуцкий предложил кандидатуру на должность главного санитарного врача

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") видит на должности главного санитарного врача Украины заведующую кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета им.Богомольца Ольгу Голубовскую.

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Об этом глава парламентского комитета заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Если бы меня спросили, я вижу на этой должности Голубовскую. Но меня не спрашивают – это решает Кабмин", – отметил Радуцкий.

Депутат допустил, что обязанности главного санитарного врача будет исполнять заместитель министра здравоохранения, хотя не исключил, что это может быть и отдельная должность.

"Сегодня рассматривается вопрос, на кого будут возложены функции главного санитарного врача Украины. Скорее всего, на замминистра (здравоохранения, – ред.), который отвечает за общественное здоровье и будет главным санитарным врачом Украины. Мы так думаем. Или это будет еще одна должность", – сказал Радуцкий.

Напомним, Голубовская ранее была советником министра здравоохранения Зоряны Скалецкой и поддерживала "создание сети центров контроля и профилактики заболеваний для осуществления эпиднадзора и организации системы общественного здоровья". Скалецкая признавала, что кандидатуру Голубовской предлагал ей Радуцкий.

Напомним, в день голосования за правительство журналисты Цензор.НЕТ сняли переписку на телефоне Радуцкого в Верховной Раде, где он обсуждал претендентов на должность руководителя Минздрава, в которой он назвал Зоряну Скалецкую (Черненко) "своим человеком".

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Как сообщалось, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров Украины с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

До этого за восстановление работы Санитарно-эпидемиологической службы выступал народный депутат, член партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

Напомним, в мае 2017 года Кабинет министров решил повторно ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу и передать ее функции Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечалось в решении, дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку выполнение ее функций обеспечивает Министерство здравоохранения.

Этом решению предшествовало задержание главного санитарного врача Украины Святослава Протаса и ряда главных санитарных врачей областей по подозрении в организации схемы по хищению крупной суммы бюджетных средств.

Глава МВД Арсен Аваков тогда отмечал, что правоохранители задокументировали 11 фактов вымогательства и получения Протасом от подчиненных взяток.

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