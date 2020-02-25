UEFA может приостановить футбольные турниры из-за нового вируса

Об этом заявил вице-президент организации Мишель Ува итальянскому телеканалу Rai Sport, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Под эгидой UEFA проходят Лига чемпионов и Лига Европы.

"Мы находимся в стадии ожидания, мы отслеживаем ситуацию в странах: футбол должен подстраиваться под законодательства государств", - сказал Ува.

Он отметил, что союз постарается не прерывать турниры, но если ситуация ухудшится, то соревнования придется отменить.

Из-за вспышки коронавируса на севере Италии шесть матчей чемпионата страны по футболу и ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и болгарским "Лудогорцем" пройдут без зрителей.

Ранее МОК сообщил, что не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса. Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований. Если гарантии не будут получены, то Игры придется отменить.