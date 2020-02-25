Потребление угля в январе упало на 24%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Потребление газа в январе 2020 года составило 4,42 млрд кубометров, что на 14,8% больше, по сравнению с декабрем, но на 10,3% меньше, чем в январе 2019 года.

Как сообщалось, по данным Государственной таможенной службы Украина в январе 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита на 8,4% (на 149,17 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,63 млн тонн.

В то же время запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины на 10 февраля составляли 2,45 млн тонн, что в 2,6 раза выше запасов по состоянию на 11 февраля 2019 года.

По оценкам Минэкоэнерго, из-за теплой зимы запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) по окончанию отопительного сезона могут составить около 3 млн тонн.