Суд не освобождал компании Ахметова от уплаты тарифа при экспорте электроэнергии, – НКРЭКУ

Об этом сообщил глава регуляторного органа Валерий Тарасюк в ходе Украинского энергетического форума, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в настоящее время находимся в горячих дискуссиях с Энергетическим сообществом, с господином Янушем Копачем (глава Секретариата ЭС), Дирком Бушле (заместитель директора ЭС) относительно этого вопроса, в частности, относительно того, каким этот тариф должен быть до внедрения в Украине ITC-механизма. Мы уже определились, что он все-таки должен быть, что этого тарифа не может не быть. Сейчас дискутируем о тарифной методологии, возможности ее изменения, о том, что тариф должен быть несколько другим", – сказал Тарасюк.

В то же время Тарасюк добавил, что до момента определения новой методологии экспортеры электроэнергии должны оплачивать действующий тариф на ее передачу.

"То, что суд вынес решение и приостановил действие нашего постановления, которым уточнялись некоторые положения Кодекса (системы передачи), не означает, что кто-то освобождал от уплаты тарифа", – сказал он.

Как сообщалось, в начале февраля Окружной административный суд Киева открыл производство по иску "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова и приостановил действие постановления НКРЭКУ, которым конкретизированы обязанности экспортеров платить тариф за передачу электроэнергии по сетям.

Ранее своим постановлением №360 от 7 февраля НКРЭКУ закрепила в Кодексе системы передачи обязательство экспортеров электрической энергии оплачивать тариф на передачу.

В то же время против такого решения выступали представители группы ДТЭК Рината Ахметова, которая является крупным экспортером электроэнергии.

Напомним, компании группы ДТЭК Рината Ахметова ранее перестали платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте и по состоянию на 10 января 2020 года накопили долг за услуги передачи электроэнергии перед государственной компанией "Укрэнерго" в размере 544,48 млн грн.

Самый большой долг в размере 362,5 млн грн накопило D.Trading, которое перестало платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре.

В D.Trading заявили, что эти начисления касаются вопроса оплаты тарифа при экспорте и импорте электроэнергии, заявив, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи.

В свою очередь в "Укрэнерго" заявляли, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ) ранее предоставила разъяснения, согласно которым экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.