Польская PGNiG начнет разработку газового месторождения в Украине

Об этом сообщил вице-президент совета директоров компании Роберт Перковски в ходе Украинского энергетического форума в Киеве 25 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В третьем квартале 2020 года мы планируем начать разработку. Самое главное от вас (от Украины) – четкие правила игры на этом рынке", – сказал Перковски.

Как сообщалось, в начале декабря 2019 года Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала соглашение с ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU) о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации углеводородов, предусматривающее совместную деятельность по лицензии на углеводородном участке, расположенном во Львовской области вблизи польской границы.

PGNiG и ERU занимаются экспортом природного газа в Украину с 2016 года. Компании также совместно поставляли газ для нужд украинской газотранспортной системы и государственного предприятия "Укртрансгаз".

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG обнаружила месторождение газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

Сейчас добыча газа из Перемышльского месторождения составляет 0,48 млрд кубометров в год, но в 1971 году она достигала 3,7 млрд кубометров.

Согласно официальным документам, запасы месторождения составляли около 74 млрд кубометров природного газа, из которых 65 млрд уже добыто. Однако, благодаря последним геофизическим исследованиям и повторному анализу ранее собранных данных, PGNiG ожидает, что Перемышльское месторождение может содержать дополнительные 20 млрд кубометров газа. Эти предположения были подтверждены новыми разведочными скважинами и реконструкцией старых скважин, осуществленными PGNiG за последние 3 года.