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25.02.20 17:49

Экспорт украинской рыбы и рыбной продукции вырос на 25%, – Госрыбагентство

В 2019 году Украина поставила на внешние рынки 11,8 тыс. тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму $46,4 млн. Такой результат в денежном выражении на $9,2 млн (25%) больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Экспорт украинской рыбы и рыбной продукции вырос на 25%, – Госрыбагентство

Об этом говорится в сообщении Госрыбагентства, передает БизнесЦензор.

Так, 37% всего украинского экспорта рыбопродукции (в денежном измерении) осуществлены в страны Европы. В государства СНГ поставлено 30% продукции и стран Азии – 29%.

Крупнейшим покупателем украинской рыбы и продукции из водных биоресурсов (в абсолютном измерении) стала Молдова – 2 тыс. тонн на $4,3 млн. Также среди лидеров: Дания – 1,5 тыс. тонн на $7,6 млн, Германия – 1,3 тыс. тонн на $8,3 млн, Турция – 1,2 тыс. тонн на $4,8 млн и Южная Корея – 943 тонны на $2,7 млн.

Украиной основном экспортируется рыба готовая или консервированная (сардины, сардинелла, килька или шпроты), свежее, охлажденное или замороженное рыбное филе и прочее мясо рыб (лосось, треска, судак), готовые продукты из сурими (крабовые палочки).

В течение 2019 года в Украине произведено 67,8 тыс. тонн товарно-пищевой рыбной продукции.

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