Власти Тернополя купят в лизинг 20 белорусских автобусов МАЗ за 56 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию портала ProZorro, передает БизнесЦензор.

Ссоответствующий договор заключен 24 февраля. Автобусы должны быть поставлены до 20 марта текущего года. Срок лизинга – три года. Другие подробности договора отсутствуют.

Низкопольный 9-метровый автобус МАЗ-206086 вмещает 72 пассажира (в том числе 27 сидячих мест), оснащен двигателями Mercedes-Benz экологического стандарта Евро-5.

По информации местных СМИ, в настоящее время коммунальные предприятия Тернополя эксплуатируют 24 низкопольных автобуса, еще 15 автобусов город намерен приобрести в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины" за средства Европейского инвестиционного банка.

Как сообщалось, в 2019 году "Тернопольэлектротранс" предпринял несколько попыток закупить 100 подержанных автобусов производства стран Евросоюза за 142 млн грн. (в том числе 50 ед. 9-метровых и 50 12-метровых), однако торги так и не достоялись.