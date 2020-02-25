Коболев спрогнозировал сохранение низких цен на газ в Европе в ближайшие годы

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в ходе Украинского энергетического форума, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Благодаря LNG (сжиженный природный газ, – ред.) европейский рынок газа сильно изменился в прошлом году. Мы в "Нафтогазе" ожидаем, что эти изменения будут устойчивыми в течение ближайших 2-3 лет", – сказал Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", снижение цен на газ связано с излишком предложения сжиженного газа на рынке.

"Мировой рынок LNG перенасыщен. Летом производятся большие объемы, которые негде хранить. Есть ограниченные хранилища в Европе, потребители в Азии не могут их хранить, так как у них нет таких хранилищ, а потребление падает (в летний период, – ред.). Соответственно весь этот газ идет на европейский рынок, где создается излишек предложения, и цена проваливается до очень низкого уровня. Эта тенденция будет иметь место в течение нескольких следующих лет", – сказал Коболев.

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Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" снизил оптовую цену на природный газ для нужд населения в феврале до 3,95 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку).

По данным компании, это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года, а также является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года.

Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.