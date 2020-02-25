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25.02.20 20:22

FlixBus планирует запустить внутренние перевозки в Украине

Автобусный оператор FlixBus анонсировал в 2020 году развитие внутренних рейсов в Украине.

FlixBus планирует запустить внутренние перевозки в Украине

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании, передает БизнесЦензор.

В FlixBus отмечают, что успех на украинском рынке побудил компанию к дальнейшему развитию в регионе.

В 2020 году FlixBus планирует увеличивать количество международных линий из Украины, но важной целью является запуск внутренних перевозок.

"Мы видим огромный интерес к рейсам внутри Украины. Только по официальным данным, междугородным автобусным сообщением в Украине пользуются 148 млн пассажиров в год, при этом на сегодняшний день предложений по комфортным, безопасным и доступным автобусным путешествиям недостаточно", - отметил директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.

На данный момент в компании не смоли дать информацию относительно количества маршрутов, их направлений, а также даты запуска внутренних перевозок в Украине.

В 2019 году FlixBus вышел на украинский рынок, запустив регулярные международные рейсы, которые сегодня объединяют 10 украинских городов (Киев, Львов, Одессу, Житомир, Ривне, Винницу, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород) прямым соединением с 44 городами Европы.

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