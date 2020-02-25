Нацкомфинуслуг урегулировала право страховщиков предоставлять финансовые гарантии

Об этом сообщил Интерфакс-Украина член комиссии Александр Залетов, передает БизнесЦензор.

По словам Залетова, кроме таможенного режима транзита, предусмотренного Таможенным кодексом Украины, с принятием закона "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы" (вступает в силу 25 марта 2020 года) вводится такой вид таможенного режима транзита, как режим совместного транзита, с которым связаны особенности предоставления страховщиками финансовых гарантий на случай обеспечения такими гарантиями обязательств по уплате таможенного долга по товарам, помещенным под режим совместного транзита. В связи с этим Нацкомфинуслуг утвердила изменения в характеристики и классификационные признаки видов добровольного страхования и передала их на государственную регистрацию.

По словам Залетова, теперь условия добровольного страхования выданных гарантий (поручительств) и принятых гарантий могут предусматривать особенности страхования финансовых гарантий, предоставляемых: в порядке и на условиях, определенных Таможенным кодексом Украины, в случае невыполнения обеспеченных такими гарантиями обязательств по уплате таможенных платежей, а также в порядке и на условиях, определенных вышеуказанным законом, в случае обеспечения такими гарантиями обязательств по уплате таможенного долга по товарам, помещенным под режим совместного транзита.

По мнению Залетова, ожидаемым результатом принятия соответствующего распоряжения Нацкомфинуслуг станет расширение рынка страховых услуг, повышение конкуренции между страховыми компаниями и банками по качеству финансовых гарантов перед бюджетом.