МЭА спрогнозировало замедление роста спроса на нефть до минимума за 10 лет

Об этом сообщил глава МЭА Фатих Бироль, допустив дальнейшее снижение из-за воздействия вспышки коронавируса, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Мы без сомнения ждем самого низкого роста спроса на нефть за последние 10 лет и, возможно, нам придется пересмотреть его (прогноз) в сторону снижения", - сказал Бироль на энергетической конференции в Лондоне.

Ранее в феврале МЭА спрогнозировало, что спрос сократится на 435 тыс. баррелей в сутки в первом квартале, что станет первым квартальным снижением со времен финансового кризиса.

В целом на 2020 год МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на 365 тыс. баррелей в сутки, до 825 тыс. баррелей в сутки.