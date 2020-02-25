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25.02.20 20:40

МЭА спрогнозировало замедление роста спроса на нефть до минимума за 10 лет

Прогноз роста мирового спроса на нефть Международного энергетического агентства опустился до минимума за 10 лет.

МЭА спрогнозировало замедление роста спроса на нефть до минимума за 10 лет

Об этом сообщил глава МЭА Фатих Бироль, допустив дальнейшее снижение из-за воздействия вспышки коронавируса, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Мы без сомнения ждем самого низкого роста спроса на нефть за последние 10 лет и, возможно, нам придется пересмотреть его (прогноз) в сторону снижения", - сказал Бироль на энергетической конференции в Лондоне.

Ранее в феврале МЭА спрогнозировало, что спрос сократится на 435 тыс. баррелей в сутки в первом квартале, что станет первым квартальным снижением со времен финансового кризиса.

В целом на 2020 год МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на 365 тыс. баррелей в сутки, до 825 тыс. баррелей в сутки.

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