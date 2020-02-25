"Метинвест" Ахметова готовится купить металлургический комбинат ИСД в Польше (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, соответствующий вопрос содержится в повестке заседания АМКУ, запланированного на 27 февраля.

АМКУ на заседании планирует предоставить предварительные выводы об отсутствии необходимости получения разрешения для совершения указанной сделки.

Как отмечается в сообщении, комплекс ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości обеспечивает хозяйственную деятельность по производству и реализации стальных полуфабрикатов, плоского горячекатаного проката и стальных конструкций из плоского горячекатаного проката.

В свою очередь в "Метинвесте" заявили, что группа рассматривает участие в тендере по продаже активов находящегося в процессе банкротства польского завода Huta Częstochowa, передает Интерфакс-Украина.

"Пока тендер не объявлен. Ориентировочно он состоится в августе-сентябре 2020 года. Его стартовая цена и условия неизвестны. Получение разрешений у антимонопольных органов – обычная практика подготовки к таким тендерам, которую обязаны пройти все потенциальные участники. Первым шагом "Метинвеста" стало обращение в Антимонопольный комитет Украины с вопросом о необходимости или об отсутствии необходимости получения предварительного разрешения АМКУ", – пояснили в группе "Метинвест".

В сентябре прошлого года глава правления ISD Polska Константин Литвинов отмечал, что корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического комбината Huta Stali Czestochowa.

При этом Литвинов не уточнил новые обстоятельства и требования для потенциальных инвесторов меткомбината, но отметил, что "Метинвест" давно интересуется им.

"Они давно интересовались предприятием, были у нас, проводили дью-дилижанс, поэтому они имеют полное представление о ситуации", – отмечал глава ISD Polska, не уточнив, проводились ли дополнительные переговоры по данной теме с "Метинвестом".

"Метинвест" уже владеет металлургическими заводами Metinvest Trametal и Ferriera Valsider в Италии, и перекатным заводом "Promet Steel" в Болгарии.

Напомним, ИСД подписала договор купли-продажи меткомбината Huta Stali Czestochowa в начале июля 2005 года. Проектная мощность листопрокатного производства – около 1 млн тонн в год. Основными потребителями ранее являлись польские судоверфи.

Контрольный пакет акций ИСД принадлежит российской госкорпорации ВЭБ.РФ. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колониипо обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

По словам Таруты, ВЭБ.РФ добился ареста пакетов акций миноритарных акционеров.

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Как сообщалось, в июле 2017 года гендиректором Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), назначен бывший генеральный директор ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящего в группу "Метинвест", Александр Подкорытов.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

В конце 2016 года "Метинвест" Рината Ахметова завил, что добился судебных решений о взыскании с предприятий, входящих в ИСД задолженности и штрафных санкций на общую сумму более 9,7 млрд грн.