Одесская полиция пришла с обысками к активистам группы "Украинский киберальянс"

Как сообщает отраслевое издание ain.ua, правоохранители проводят следственные действия по месту регистрации Андрея Перевезия, Александра Галущенко и активиста, известного в Facebook как Шон Таунсенд, передает БизнесЦензор.

Последний регулярно публикует в сети отчеты о дырах в безопасности государственных сайтов.

"У нас сейчас нет более детальной информации о причинах таких действий. Мы связываем действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов", — говорится в обращении альянса.

Обыск в доме у одного из основателей, Андрея Перевезия, проводился по решению Малиновского районного суда Одессы в деле о взломе информационных табло Международного аэропорта Одессы 16 октября 2019 года, где появились фото известной экоактивистки Греты Тунберг. Перевезий опроверг причастность Киберальянса к этому взлому.

В Киберальянсе подтвердили, что обыски проводятся по этому поводу, но отметили, что активисты организации указывали на дыру в безопасности, которую использовали хакеры.

"Обыски проводились по поводу взлома системы оповещения одесского аэропорта. Именно на эту уязвимость несколько месяцев назад и на бездействие администрации аэропорта по вопросам кибербезопасности указывали наши активисты. Считаем, что эти действия призваны прикрыть реально существующий взлом системы, в котором аэропорт пытается обвинить наших активистов", – сообщили в организации.

Читайте также: Microsoft зафиксировал новую серию российских кибератак в Европе

В пресс-службе Нацполиции в Одесской области в свою очередь подтвердили проведение обысков при участии сотрудников Департамента киберполиции и СБУ по делу о вмешательстве в информационные системы ООО "Международный Аэропорт "Одесса".

Событие было квалифицировано по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

"В ходе досудебного расследования были установлены лица, которые могут быть причастны к совершению данного уголовного преступления. Сейчас у фигурантов продолжаются санкционированные обыски, в ходе которых изымается техническое оборудование, с помощью которого, вероятно, совершалось это преступление. Все изъятое будет направлено на экспертизу", – сообщили в полиции.

Как отмечает издание, у сооснователя организации Александра Галущенко уже проводились обыски летом 2019 года, в рамках досудебного расследования по делу о взломе электронной почты сотрудника правоохранительных органов. По словам самого Галущенко, в том деле он проходил не как подозреваемый, а как свидетель, и тем не менее, у него изъяли дорогостоящую технику.

"Украинский киберальянс" — это общественная организация, которая объединяет украинских хактивистов. Она образовалась в 2015 году, когда объединились группы киберактивистов FalconsFlame, Trinity и Ruh8 для противодействия российской агрессии в сфере кибербезопасности.

Группа известна благодаря взлому страниц и почтовых ящиков террористов и пропагандистов на Донбассе, Минобороны РФ и бывшего советника российского президента Владислава Суркова.