Украина заинтересована в развитии транспортного коридора ГУАМ, – Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с генеральным секретарем ГУАМ Алтаем Эфендиевым, передает БизнесЦензор.

Криклий отметил, что превращение Украины в международный транспортный хаб является ключевым заданием Министерства инфраструктуры и эффективное сотрудничество со странами-участниками ГУАМ будет способствовать реализации транзитного потенциала страны.

"Сегодня Украина является активным участником ГУАМ и заинтересована в развитии транспортного коридора Организации путем модернизации инфраструктуры и привлечения инвестиций и дополнительных грузопотоков. Сейчас особенно актуальным вопросом является ускорение движения товаров и услуг в сообщении Азия-Европа через Каспийское и Черное моря. Именно скорость и качество международной логистики в направлении Восток-Запад дадут странам-участникам ГУАМ важные конкурентные преимущества. Поэтому Украина приветствует и поддерживает разработку технико-экономического обоснования развития транспортного коридора ГУАМ, что будет способствовать его цифровизации", – заявил Криклий.

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По словам министра, стратегически важными совместными проектами являются развитие контейнерно-фидерного сообщения между портами Поти/ Батуми-Одесса-Констанца и организация контрейлерных перевозок в направлении Азия-Каспийское море-Азербайджан-Грузия-Черное море-Румыния/Украина и в обратном направлении.

"Для этого необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу, создать условия для устойчивого развития мультимодальных перевозок и сети современных логистических центров, внедрить единый информационный портал, электронный транзит и документооборот, цыфровизировать международные перевозки товаров на условиях Конвенции МДП, которая предусматривает организацию интермодальных транзитных перевозок через Черное море с применением системы eTIR. Этот комплекс мер позволит Украине и странам ГУАМ увеличить грузооборот, упростить и ускорить логистику, повысить безопасность и экологичность перевозок", – подчеркнул Криклий.

В свою очередь генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев отметил роль, которую Украина играет в развитии Организации, и подчеркнул, что модернизация украинской инфраструктуры имеет важное значение для развития транспортного сообщения со странами-партнерами.