"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Николаев - Ивано-Франковск к границе с Румынией

Как сообщает пресс-служба компании, таким образом планируется улучшить сообщение южных регионов с западными границами страны, передает БизнесЦензор.

По новому маршруту поезд будет курсировать с 29 марта этого года из Николаева и с 31 марта – из Рахова.

Поезд №134 Николаев - Рахов будет отправляться из Николаева в 16:10 и прибывать в Рахов в 23:37 следующего дня. В обратном направлении отправление запланировано в 00:27 и прибытие в Николаев – в 7:27 следующих суток.

"Благодаря удлинению маршрута поезда жители Николаева, Херсона, Кривого Рога, Белой Церкви смогут добраться до курортных городов и поселков западной Украины, Львова, Ивано-Франковска, Яремче, Ворохты и Рахова", – отмечается в сообщении.