Вклады физлиц в банках за месяц выросли на 12,8 миллиарда, – Фонд гарантирования

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает БизнесЦензор.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало февраля 2020 года:

вклады в национальной валюте – 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн за месяц);

вклады в иностранной валюте – 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн за месяц).

При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Средства 98,3% вкладчиков в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладам (в размере от 10 грн до 200 000 грн). Гарантиями Фонда полностью покрывается 41,8% от общей суммы вкладов, что составляет 203,9 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 февраля 2020 года составила 31,1 млрд грн (6,4% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

По итогам 2019 года сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда выросло на 36 млрд грн и составила на 1 января 2020 года 474,4 млрд грн (в том числе 279,5 млрд грн – в национальной валюте, 194,9 млрд грн – в иностранной валюте).

По состоянию на 1 февраля 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало февраля 2020 года, составила 13,0 млрд грн.