Налоговая оценила доходы госбюджета от ликвидации нелегальных АЗС в 1 миллиард

Об этом председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил в интервью РБК Украина, передает БизнесЦензор.

"Из около 900 заправочных комплексов, которые работали с нарушениями, на сегодняшний день закрыто более 700. Объемы продаж горюче-смазочных материалов по сети АЗК выросли на 6-8%. Это обеспечит около миллиарда гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет", – сказал Верланов.

Глава Налоговой службі отметил, что в настоящее время ликвидация теневого рынка нефтепродуктов реализуется на уровне Кабмина с участием СБУ, Нацполиции, налоговой милиции, других правоохранительных органов и налоговой.

Как сообщалось, по данным ГФС, правоохранительные и контролирующие органы с 13 декабря 2019 года по 8 февраля 2020 года прекратили деятельность 658 нелегальных автозаправочных станций.

Напомним, 26 декабря 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе совместно с правоохранительными и контролирующими органами решить проблему нелегальных АЗС до 9 января 2020 года.

По данным Кабинета министров, объем реализации топлива на законных автозаправочных станциях за месяц повысился на 6%. В правительстве это назвали результатом борьбы с нелегальными АЗС.

5 февраля президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам прекратить работу незаконных мини-НПЗ. Тогда президент заявил о закрытии 800 незаконных автозаправочных станций.