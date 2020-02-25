Минюст анонсировал запуск обновленного реестра юрлиц

Об этом заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук заявила после подписания Меморандума о развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах бизнеса, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Сейчас мы находимся на этапе внедрения нового программного обеспечения Единого государственного реестра, который мы планируем ввести в эксплуатацию в тестовом режиме в начале мая этого года. В обновленном программном обеспечении ЕГР значительно улучшено качество и структурированность данных, в том числе касающихся конечных бенефициарных владельцев", – сообщила Онищук.

Заместитель министра добавила, что вопрос создания механизма верификации данных о бенефициарных владельцах остается одним из ключевых для Министерства юстиции и правительства.

"На сегодня в рамках рабочей группы "До100%верно" уже разработаны проекты Концепции внедрения механизма проверки достоверности информации о конечных бенефициарах, который содержится в ЕГР, и Плана мероприятий по ее реализации, а подписанный сегодня Меморандум является важным основанием для введения такого механизма в Украине уже в ближайшем будущем", – добавила Онищук.

Министр напомнила, что соответствующий реестр является открытым и доступным для общественности. В сокращенном виде он обновляется ежедневно, в расширенном – каждые 5 дней.

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Как сообщалось, накануне Национальный банк Украины (НБУ) совместно с другими государственными органами и общественными организациями подписал Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах и создании первой Транснациональной электронной лаборатории (ТеЛАБ).

Планируется, что ТеЛАБ будет заниматься анализом и разработкой законодательства на международном и национальном уровнях, разработкой политики и процедур, анализом бизнес процессов для интеграции ресурсов, наработкой методик проведения экспертиз.

Платформа также будет использоваться для разработки, тестирования и внедрения технических решений и мониторинга эффективности деятельности.