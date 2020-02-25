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25.02.20 13:59

В Николаевской области начался посев ранних зерновых

В Николаевской области началась посевная компания ранних зерновых, сообщает департамент агропромышленного развития Николаевской облгосадминистрации.

В Николаевской области начался посев ранних зерновых

Об этом со ссылкой на страницу в Facebook департамента сообщает БизнесЦензор.

"Согласно оперативной отчетности в южной части области начат сев ранних яровых культур. Сейчас общая площадь сева ранних зерновых составляет около 1 тыс. га", - говорится в сообщении.

Кроме того, в области проводятся работы по подкормке озимых культур. По состоянию на 24 февраля доля удобренной площади составляет 53%.

"Сельхозтехника, которая будет задействована на посевных работах, отремонтирована в полном объеме", - говорится в сообщении.

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