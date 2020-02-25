Зеленский назначил ответственным за реформу угольной отрасли бывшего менеджера Ахметова

Как передает БизнесЦензор, об этом президент заявил, выступая на всеукраинском совещании работников угольной отрасли.

"Правительство должно создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем. Обязательно включить в состав представителей угольных предприятий, местных властей, глав ОГА, соответствующих областей", – сказал Зеленский.

Президент также поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды определить потребность украинской энергетики на ближайшие 10 лет.

"Задача профильного министерства – определиться, каким должен быть энергобаланс угля, и какая в нем доля тепловой генерации. В целом мы будем двигаться таким путем. Должен быть гарантированный рынок сбыта угля. Этот рынок сбыта – украинские ТЭС. Второе: государство должно защитить украинский уголь. Нужен долгосрочный энергетический баланс. Нужно понять, сколько угля нам нужно на следующие 10 лет", – сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул необходимость создания условий для трансформации угольных регионов.

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"Трансформация угольных регионов должна быть справедливой. И это не сейчас, это длительный процесс, во время которого будет нужен уголь. И постепенно мы должны создавать социально-экономические условия для развития угольных регионов", – отметил глава государства.

"Для этого Министерством развития общин и территорий будет разработан национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее главный принцип – ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новой работы... Сначала – новые рабочие места для этих людей, и только потом мы начинаем говорить об остальном", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский также предложил холдингу ДТЭК Рината Ахметова приватизировать неприбыльные угольные шахты.

Напомним, президент Владимир Зеленскийназначил Дениса Шмыгаля председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации в августе 2019 года.

Верховная Рада 4 февраля назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий, предварительно уволив с должности главы этого министерства Алену Бабак.

До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.