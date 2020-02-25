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25.02.20 13:19

Зеленский поручил провести аудит государственных шахт (обновлено)

Президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики Алексею Оржелю провести аудит угольных предприятий.

Зеленский поручил провести аудит государственных шахт (обновлено)

Об этом Зеленский заявил на Всеукраинском совете работников угольной отрасли, сообщает БизнесЦензор.

"Я поручаю господину Оржелю в кратчайший термин провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предриятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита правоохранительным органам", – сказал Зеленский.

По словам президента, государственные дотации для поддержки государственных угольных предприятий в последние 15 лет составили 75 млрд грн.

Зеленский назвал причинами неэффективной работы отрасли коррупцию и неэффективное управление.

"Коррупция на закупках, объемах добычи, зарплатах для тысяч людей. Не выплатил вовремя зарплату – заработал большие деньги. Вернее, зарабатывал, потому что теперь эта лавочка должна быть закрыта", – сказал Зеленский.

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