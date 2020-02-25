БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
25.02.20 13:03

Зеленский предложил ДТЭК Ахметова приватизировать неприбыльные шахты

Президент Владимир Зеленский предложил холдингу ДТЭК Рината Ахметова приватизировать неприбыльные угольные шахты.

Зеленский предложил ДТЭК Ахметова приватизировать неприбыльные шахты

Об этом Зеленский заявил на Всеукраинском совете работников угольной отрасли, сообщает БизнесЦензор.

"Будете приватизировать не прибыльные шахты?" – спросил Зеленский у представителя ДТЭК.

"Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю, и они будут за. Но вопрос не в этом, вы должны нам тоже помочь тогда найти таких партнеров как вы, сильных в этой отрасли, и найти таких людей, которые могут приватизировать и вложить деньги в модернизацию шахт. Помочь это сделать государству", – сказал Зеленский, обращаясь к главе энергохолдинга ДТЭК Максиму Тимченко.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100