Зеленский предложил ДТЭК Ахметова приватизировать неприбыльные шахты

Об этом Зеленский заявил на Всеукраинском совете работников угольной отрасли, сообщает БизнесЦензор.

"Будете приватизировать не прибыльные шахты?" – спросил Зеленский у представителя ДТЭК.

"Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю, и они будут за. Но вопрос не в этом, вы должны нам тоже помочь тогда найти таких партнеров как вы, сильных в этой отрасли, и найти таких людей, которые могут приватизировать и вложить деньги в модернизацию шахт. Помочь это сделать государству", – сказал Зеленский, обращаясь к главе энергохолдинга ДТЭК Максиму Тимченко.