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25.02.20 12:43

Офис Генпрокурора сообщил о подозрениях чиновникам "Киевгорсвета"

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) пяти должностным лицам КП "Киевгорсвет".

наручники

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора сообщает БизнесЦензор.

По версии следствия, в 2018 году должностные лица "Киевгорсвета" осуществили закупку в одном из ООО натриевых ламп для уличного освещения по завышенным ценам.

Проведены обыски у фигурантов уголовного производства, две комплексные товароведные и судебно-экономические экспертизы, по результатам которых установлен факт нанесения материального ущерба государству на сумму свыше 23 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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