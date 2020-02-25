Украина увеличила экспорт ИТ-услуг за год на 30%, – ассоциация

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Экспорт компьютерных услуг в 2019 году вырос на 30,2% по сравнению с предыдущим годом и составил $4,17 млрд. Соответственно объем уплаченных в госбюджет Украины налогов и сборов увеличился на 28% и составляет 16,7 млрд грн (рост на 28,5%)", - указано в сообщении.

Как отметили в IT-Ukraine, по сути, налоги от экспорта ИТ-услуг за 2019 год способны покрыть треть (32%) расходов госбюджета Украины на образование за указанный год.

"Ежегодно ИT-экспорт растет на 20-25%. Чтобы сохранить текущие темпы роста на фоне острой мировой конкуренции за таланты, прежде всего, нужен взвешенный подход государства к пересмотру существующих налоговых моделей и развитие ИТ-образования", - считает исполнительный директор Ассоциации IT-Ukraine Константин Васюк.

По мнению IT-Ukraine, фактором роста украинского ИT-экспорта является, прежде всего, высокий спрос глобального рынка на ИT-решения и сохранение контрактной модели при взаимодействии компаний и ИТ-специалистов.

Ассоциация "IТ Украины" (IT Ukraine) основана в 2004 году. В состав Ассоциации входят экспортные ИТ-компании-разработчики программного обеспечения и продуктов с общим штатом более 160 тыс. сотрудников, которые совокупно формируют 50% всей выручки отрасли в Украине.