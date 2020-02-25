Нацбанк ввел в обращение новую банкноту номиналом 200 гривен

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Это еще один шаг в направлении оптимизации банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года", – сказано в сообщении.

НБУ подчеркивает, что обновленный номинальный ряд гривни будет содержать надежные и защищенные от подделок банкноты, а также обеспечит удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.

Предполагается, что номинальный ряд гривни сократится до оптимального размера – 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Согласно сообщению, Национальный банк в первую очередь планирует ввести в оборот около 5 млн обновленных 200-гривневых банкнот. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Национального банка в регионах.

НБУ сообщает, что гражданам не нужно обменивать банкноты номиналами 200 гривен старого образца на новые.

"Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно как новыми денежными знаками, так и банкнотами номиналом 200 гривен образца 2007 года", – отмечется в сообщении.