Huawei увеличила выручку за год на 18%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Объем поставок смартфонов Huawei в прошлом году превысил 240 млн единиц, в результате чего компания заняла второе место на мировом рынке. Бизнес по производству персональных компьютеров и беспроводных аудиосистем продемонстрировал уверенный рост более чем на 200%, заявил представитель компании.

По состоянию на январь этого года поставки 5G-смартфонов компании превысили 10 млн единиц, сообщает агентство "Синьхуа".

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае 2019 года США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства - обвинения, которые компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.

Правительство США также активно призывает другие страны не покупать оборудование Huawei для создания сетей 5G.