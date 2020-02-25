Богатейшие люди мира потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Это произошло на фоне снижения индексов на фондовых биржах из-за опасений, что новый коронавирус может нанести ущерб мировой экономике.

Bloomberg отмечает, что это самое большое падение доходов богатейших людей мира с того момента, как оно начало составлять их рейтинг (Bloomberg Billionaires Index) — с октября 2016 года. Больше всех потеряли основатель Amazon Джефф Безос и гендиректор группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно — по $4,8 млрд.

Состояние владельца торговой сети Zara Амансио Ортеги уменьшилось на $4 млрд, главы Facebook Марка Цукерберга — на $3,48 млрд, одного из основателей компании Google Ларри Пейджа — на $2,7 млрд.

Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах.

От коронавируса погибли более 2,6 тыс. человек, выздоровели — более 27 тыс. человек, заразились свыше 77 тыс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба и призвала готовиться к возможной пандемии.